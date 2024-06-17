Путін на цьому тижні поїде до КНДР та В'єтнаму
У Кремлі офіційно повідомили про візити правителя Росії Володимира Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня, начебто на запрошення керівництва цих країн.
Джерело: офіційна сторінка Кремля у Telegram, російські пропагандисти, Reuters
Деталі: Повідомляється, що до Північної Кореї Путін приїде з "дружнім державним візитом" на запрошення Кім Чен Ина.
"Під час візиту Путіна до В'єтнаму заплановано обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку денного", - повідомили у прес-службі Кремля.
Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.
Агентство Reuters зазначає, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.
За даними Reuters Сполучені Штати, які минулого року покращили відносини з Ханоєм і є головним торговельним партнером В'єтнаму, відреагували на поїздку Путіна жорстко.
"Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни або іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства", - заявив представник посольства США в Ханої в інтерв'ю агентству Reuters, відповідаючи на питання про вплив цього візиту на зв'язки зі Сполученими Штатами.
"Якщо він зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права", - додав представник посольства, маючи на увазі вторгнення в Україну, яке Путін розпочав у лютому 2022 року.
Нагадаємо:
- Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз - у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.
- Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.
- У травні Путін їздив в Китай.