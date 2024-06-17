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Путин на этой неделе поедет в КНДР и Вьетнам

Станислав ПогориловПонедельник, 17 июня 2024, 14:44
Путин на этой неделе поедет в КНДР и Вьетнам
Ким Чен Ын, Владимир Путин, фото: Getty Images

В Кремле официально сообщили о визитах правителя России Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня, якобы по приглашению руководства этих стран.

Источник: официальная страница Кремля в Telegram, российские пропагандисты, Reuters

Детали: Сообщается, что в Северную Корею Путин приедет с "дружественным государственным визитом" по приглашению Ким Чен Ына.

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"Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего заместителя министра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.

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По данным Reuters Соединенные Штаты, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали на поездку Путина жестко.

"Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства", - заявил представитель посольства США в Ханое в интервью агентству Reuters, отвечая на вопрос о влиянии этого визита на связи с Соединенными Штатами.

"Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права", - добавил представитель посольства, имея в виду вторжение в Украину, которое Путин начал в феврале 2022 года.

Напомним:

  • Путин за все время на посту посещал КНДР один раз - в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ир. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын в последний раз приезжал в Россию в сентябре 2023 года.
  • Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за войны в Украине. КНДР и Вьетнам юрисдикцию МУС не признают.
  • В мае Путин ездил в Китай.

Темы: ПутинКНДР
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