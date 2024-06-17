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У Німеччині закликали урізати допомогу українським біженцям, уряд відреагував

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 17 червня 2024, 16:36

У Німеччині низка політиків закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні – так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Зокрема, генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП) Біжан Джир-Сарай вважає, що "новоприбулі біженці з України в майбутньому більше не повинні отримувати" таку допомогу.

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За його словами, скасування стандартної допомоги по безробіттю для українських біженців має стати додатковим стимулом шукати роботу.

"Ми маємо брак робочої сили  – приміром, у ресторанній сфері, на будівництві, у медичній сфері. Ми не повинні більше фінансувати безробіття за гроші платників податків", – зазначив він.

Крім того, один із лідерів фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай заявив, що "виплата грошей для громадян біженцям від війни створює абсолютно хибні стимули".

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Як повідомляє Tagesschau, він закликав принаймні припинити виплату допомоги українським чоловікам у Німеччині, які придатні до військової служби.

На вимоги урізати допомогу українським біженцям вже відреагував уряд Німеччини.

Зокрема, заступник речника Федерального міністерства праці Домінік Ерентраут заявив, що уряд не має наміру обмежувати виплати соціальної допомоги близько 1,17 мільйонам українських біженців, які зараз проживають у Німеччині.

Згідно з даними Центрального реєстру іноземців Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, найбільшу частку біженців становлять жінки та діти.

За даними Міністерства праці, 185 тисяч осіб зараз мають постійну роботу, ще 47 тисяч мають мінімальну зайнятість.

Нещодавно у Швейцарії проголосували за зміни у наданні статусу тимчасового захисту S для українців, що тікають від війни – тепер на нього можуть претендувати тільки вихідці з окупованих територій або регіонів з активними бойовими діями.

Раніше у Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, які продовжують термін легального перебування українців у Польщі.

Європейська комісія своєю чергою запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Теми: Німеччинабіженці
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