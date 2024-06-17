КМІС: третина українців підтримує нові норми мобілізації, половина – ні

Серед українців немає вираженого ставлення до закону про вдосконалення мобілізації, водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує.

Джерело: результати опитування КМІС в рамках проєкту "Mobilise", проведеного 26 травня-1 червня

Деталі: Соціологи зазначають, що серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію (що, вочевидь, є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам закон охоплює різні сфери).

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Так, респондентів просили висловити згоду чи незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію". 34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням.

Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

Дослівно: "Варто підкреслити, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення".

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Довідково: Проєкт "Mobilise" має на меті зрозуміти детермінанти "мобілізації" (у ширшому розумінні політичної мобілізації суспільства/громадян, а не лише військового призову) вдома та за кордоном за допомогою багатохвильового, національно репрезентативного панельного дослідження.

У рамках опитування збираються дані про ставлення громадян до протестів, міграції, політичної участі та соціально-політичні фактори. Цей проєкт охоплює чотири країни: Україну, Польщу, Аргентину та Марокко. Ця серія опитувань також дає уявлення про зміни у ставленні з часом, особливо в контексті війни, що триває в Україні.

Нинішнє опитування було проведене протягом 26 травня-1 червня, методом телефонних інтерв’ю соціологи опитали 2011 дорослих мешканців підконтрольних уряду України територій.