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КМИС: треть украинцев поддерживает новые нормы мобилизации, половина – нет

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 16:40
КМИС: треть украинцев поддерживает новые нормы мобилизации, половина – нет
иллюстрация - "Армія Inform"

Среди украинцев нет выраженного отношения к закону о совершенствовании мобилизации, в то же время среди опрошенных социологами больше тех, кто его не поддерживает.

Источник: результаты опроса КМИС в рамках проекта "Mobilise", проведенного 26 мая-1 июня

Детали: Социологи отмечают, что среди украинцев нет выраженного отношения к закону о мобилизации (что, очевидно, является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам закон охватывает различные сферы).

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Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации". 34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением.

В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

Дословно: "Следует подчеркнуть, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение".

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Справка: Проект "Mobilise" имеет целью понять детерминанты "мобилизации" (в более широком смысле политической мобилизации общества/граждан, а не только военного призыва) дома и за рубежом с помощью многоволнового, национально репрезентативного панельного исследования.

В рамках опроса собираются данные об отношении граждан к протестам, миграции, политическому участию и социально-политических факторах. Этот проект охватывает четыре страны: Украину, Польшу, Аргентину и Марокко. Эта серия опросов также дает представление об изменениях в отношении со временем, особенно в контексте продолжающейся войны в Украине.

Нынешний опрос был проведен в течение 26 мая-1 июня, методом телефонных интервью социологи опросили 2011 взрослых жителей подконтрольных правительству Украины территорий.

Темы: мобилизациясоциология
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