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Рейсовий автобус перевернувся на Закарпатті: постраждали 11 пасажирів

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 16:55
Рейсовий автобус перевернувся на Закарпатті: постраждали 11 пасажирів
фото поліції

Правоохоронці розслідують аварію, внаслідок якої травмувалися пасажири рейсового автобуса на Закарпатті.

Джерело: поліція Закарпатської області

Деталі: Зранку 17 червня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

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Працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції встановили, що 69-річний водій автобуса марки "IVAN" здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Так, проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет, де автобус перекинувся на бік.

 
фото поліції

Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми зафіксовано у трьох із них – 46-ти та 60-річної жінки, а також у 17-річної дівчини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1️ ст. 2️86 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Теми: ДТПЗакарпаття
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