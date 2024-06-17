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Рейсовый автобус перевернулся на Закарпатье: пострадали 11 пассажиров

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 16:55
Рейсовый автобус перевернулся на Закарпатье: пострадали 11 пассажиров
фото полиции

Правоохранители расследуют аварию, в результате которой травмировались пассажиры рейсового автобуса на Закарпатье.

Источник: полиция Закарпатской области

Детали: Утром 17 июня в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса. Происшествие произошло в селе Симер Ужгородского района.

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Работники следственно-оперативной группы местного отделения полиции установили, что 69-летний водитель автобуса марки "IVAN" осуществлял движение из Полянской Гуты в направлении Ужгорода. Так, проезжая населенный пункт Симер, мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся на бок.

 
фото полиции

В результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы зафиксированы у трех из них - 46-ти и 60-летней женщины, а также у 17-летней девушки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1️ ст. 2️86 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

Темы: ДТПЗакарпатье
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