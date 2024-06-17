Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Міноборони: 1,5 млн людей оновили дані через "Резерв+"

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 19:08
Міноборони: 1,5 млн людей оновили дані через Резерв+
Фото Дмитра Ларіна, УП

Півтора мільйона людей станом на 17 червня оновили дані через мобільний застосунок для військовозобов’язаних Резерв+.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на заступницю міністра Катерину Черногоренко

Пряма мова: "Уже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП – понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП – 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК".

Реклама:

Деталі: У Міноборони зазначають, що серед користувачів застосунку – 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

В установі нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня завантаживши Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизуватися через Bank ID або звернувшись до ТЦК чи ЦНАП.

Теми: Міноборонимобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Міноборони
МО вражене результатами рекрутингу: Співвідношення добровольців і мобілізованих в армії – 1 до 3
Міністерка оборони Нідерландів без оголошення візиту приїхала в Україну
За добу РФ атакувала майже сотню об’єктів інфраструктури
Останні новини
22:21
У російській Саваслейці втретє за вечір злетів МіГ-31К – оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: