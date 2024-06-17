Міноборони: 1,5 млн людей оновили дані через "Резерв+"

Півтора мільйона людей станом на 17 червня оновили дані через мобільний застосунок для військовозобов’язаних Резерв+.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на заступницю міністра Катерину Черногоренко

Пряма мова: "Уже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП – понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП – 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК".

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Деталі: У Міноборони зазначають, що серед користувачів застосунку – 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

В установі нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня завантаживши Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизуватися через Bank ID або звернувшись до ТЦК чи ЦНАП.