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Минобороны: 1,5 млн человек обновили данные через "Резерв+"

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 19:08
Минобороны: 1,5 млн человек обновили данные через Резерв+
Фото Дмитрия Ларина, УП

Полтора миллиона человек по состоянию на 17 июня обновили данные через мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+".

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на замминистра Екатерину Черногоренко

Прямая речь: "Уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение. Через ЦНАП – более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП – 208 000. Цифровые инструменты помогают обновлять данные по любой локации и разгружают ТЦК".

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Детали: В Минобороны отмечают, что среди пользователей приложения – 210 000 военнообязанных женщин. Наиболее активно обновляются данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

В учреждении напомнили, что обновить данные нужно до 16 июля, загрузив Резерв+ в App Store или Google Play и авторизироваться через Bank ID или обратившись в ТЦК или ЦНАП.

Темы: Миноборонымобилизация
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