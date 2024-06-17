Влада Чехії виключає диверсію у розслідуванні вибуху на полігоні

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що слідство виключає диверсію у розслідуванні вибуху на полігоні біля міста Лібава на сході країни, внаслідок якого загинув один військовий.

Джерело: слова Чернохової цитує Чеське телебачення; "Європейська правда"

Деталі: Голова Міноборони Чехії після візиту до міста Оломоуц, куди доправили поранених у результаті вибуху, заявила, що розслідування проводить військова поліція.

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"Щойно військова поліція матиме якісь висновки, вона поінформує громадськість. Однак наразі не йдеться про диверсію, а про те, що це справді дуже трагічна подія", – додала вона під час розмови з журналістами.

Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.

Медики спершу повідомляли про дев'ятьох поранених у результаті інциденту. Збройні сили Чехії уточнили, що йдеться про одного цивільного та вісьмох військових, один із них від отриманих травм помер.