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Влада Чехії виключає диверсію у розслідуванні вибуху на полігоні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 20:33
Влада Чехії виключає диверсію у розслідуванні вибуху на полігоні
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Фото - Getty Images

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що слідство виключає диверсію у розслідуванні вибуху на полігоні біля міста Лібава на сході країни, внаслідок якого загинув один військовий.

Джерело: слова Чернохової цитує Чеське телебачення; "Європейська правда"

Деталі: Голова Міноборони Чехії після візиту до міста Оломоуц, куди доправили поранених у результаті вибуху, заявила, що розслідування проводить військова поліція.

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"Щойно військова поліція матиме якісь висновки, вона поінформує громадськість. Однак наразі не йдеться про диверсію, а про те, що це справді дуже трагічна подія", – додала вона під час розмови з журналістами.

Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.

Медики спершу повідомляли про дев'ятьох поранених у результаті інциденту. Збройні сили Чехії уточнили, що йдеться про одного цивільного та вісьмох військових, один із них від отриманих травм помер.

Теми: Чехіявибухнадзвичайна подія
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