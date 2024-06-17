Власти Чехии исключают диверсию в расследовании взрыва на полигоне

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что следствие исключает диверсию в расследовании взрыва на полигоне возле города Либава на востоке страны, в результате которого погиб один военный.

Источник: слова Черноховой цитирует Чешское телевидение; "Европейская правда"

Детали: Глава Минобороны Чехии после визита в город Оломоуц, куда доставили раненых в результате взрыва, заявила, что расследование проводит военная полиция.

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"Как только военная полиция будет иметь какие-то выводы, она проинформирует общественность. Однако пока речь не идет о диверсии, а о том, что это действительно очень трагическое событие", – добавила она во время разговора с журналистами.

Чешская полиция ранее в понедельник сообщила о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов.

Медики сначала сообщали о девяти раненых в результате инцидента.

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Вооруженные силы Чехии уточнили, что речь идет об одном гражданском и восьми военных, один из них от полученных травм скончался.