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Хвороба та причетність до політичних вбивств – у Росії випустили розслідування про Кадирова

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 21:41
Хвороба та причетність до політичних вбивств – у Росії випустили розслідування про Кадирова
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Російські розслідувачі повідомили, що оточення лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути причетне до гучних політичних вбивств, а сам Кадиров готує собі наступників через хворобу.

Джерело: розслідування російського видання "Проект"

Деталі: Видання нагадує, що сім'я Кадирових прийшла до влади у Чечні 1999 року. Тоді обійняв посаду голови адміністрації Чечні погодився Ахмат Кадиров, який раніше оголошував Росії війну.

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Автори розслідування пишуть, що в обмін на лояльність до Кремля російська влада пропонувала кандидатам у глави Чечні п'ять мільйонів доларів готівкою, будинок у Сочі, а також дозволити безперешкодно займатися рекетом у великому російському місті, наприклад, Новоросійську.

Ахмат Кадиров отримав тоді у подарунок від Путіна не лише всю Чечню, а ще й килимок для молитов, яким потім особливо пишався, стверджує знайомий родини.

Рамзан Кадиров, молодший та улюблений син Ахмата Кадирова, з 2000 року обіймав посаду командира озброєного загону при батькові, допомагаючи ФСБ шукати у Чечні прихильників сепаратистів.

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9 травня 2004 року Ахмат Кадиров, у якого почали виникати розбіжності з Кремлем, загинув під час вибуху під час параду на стадіоні "Динамо" у Грозному. Бомба була закладена просто під сидінням, яке займав Кадиров-старший.

Рамзан Кадиров того дня перебував не поруч із батьком, а в Москві. Його відразу прийняв у себе Путін і дав зрозуміти, що він буде наступним головою Чечні.

Зрештою, пише видання, "за Кадирова Чечня фактично вийшла з російського правового поля, ставши унікальним регіоном, де є своя армія, своє по суті шаріатське законодавство, де на відміну від усієї країни за фактом діє смертна кара, де крадуть колосальні гроші і ніхто не несе за це покарання".

"Проект" вважає, що оточення голови Чечні може бути причетним до багатьох гучних політичних убивств. Зокрема, "чеченський слід" є у вбивствах політика Бориса Нємцова, колишнього віце-прем'єра Чечні Якова Сергуніна, головного редактора журналу Forbes Пола Хлєбнікова, журналістки "Нової газети" Анни Політковської, співробітниці правозахисного центру "Меморіал" Наталії Естемірової.

Щодо хвороби Кадирова, про яку не раз повідомляли ЗМІ, видання, з посиланням на джерела пише, що у Кадирова справді були і є проблеми з нирками, але він їх вирішив, принаймні на якийсь час. І почав готувати наступників – членів своєї сім’ї поставив чи не у всю вертикаль влади.

Офіційно у Рамзана Кадирова одна дружина – Медні Кадирова, яка до 42 років народила 14 дітей. Насправді, стверджується в розслідуванні, голова Чечні має цілий гарем наложниць (не завжди повнолітніх) і його діти були народжені як мінімум від чотирьох жінок.

Теми: РосіяКадиров
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