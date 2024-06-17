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Болезнь и причастность к политическим убийствам – в России выпустили расследование о Кадырове

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 21:41
Болезнь и причастность к политическим убийствам – в России выпустили расследование о Кадырове
РАМЗАН КАДыРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Российские расследователи сообщили, что оцепление лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть причастно к громким политическим убийствам, а сам Кадыров готовит себе преемников по болезни.

Источник: расследование российского издания "Проект"

Детали: Издание напоминает, что семья Кадыровых пришла к власти в Чечне в 1999 году. Тогда вступил в должность главы администрации Чечни согласился Ахмат Кадыров, ранее объявлявший России войну.

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Авторы расследования пишут, что в обмен на лояльность к Кремлю российские власти предлагали кандидатам у главы Чечни пять миллионов долларов наличными, дом в Сочи, а также разрешить беспрепятственно заниматься рэкетом в крупном российском городе, например Новороссийске.

Ахмат Кадыров получил тогда в подарок от Путина не только всю Чечню, но и коврик для молитв, которым потом особенно гордился, утверждает знакомый семьи.

Рамзан Кадыров, младший и любимый сын Ахмата Кадырова, с 2000 года занимал должность командира вооруженного отряда при отце, помогая ФСБ искать в Чечне поклонников сепаратистов.

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9 мая 2004 года Ахмат Кадыров, у которого начали возникать разногласия с Кремлем, погиб во время взрыва во время парада на стадионе "Динамо" в Грозном. Бомба была заложена прямо под сиденьем, которое занимал Кадыров-старший.

Рамзан Кадыров в тот день находился не рядом с отцом, а в Москве. Его сразу принял у себя Путин и дал понять, что он будет следующим председателем Чечни.

В конце концов, пишет издание, "при Кадырове Чечне фактически вышла из российского правового поля, став уникальным регионом, где есть своя армия, свое по сути шариатское законодательство, где в отличие от всей страны по факту действует смертная казнь, где воруют колоссальные деньги и никто не несет за это наказание".

"Проект" считает, что оцепление главы Чечни может быть причастно ко многим громким политическим убийствам. В частности, "чеченский след" находится в убийствах политика Бориса Немцова, бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина, главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова, журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, сотрудницы правозащитного центра "Мемориал" Натальи Эстемировой.

Относительно болезни Кадырова, о которой не раз сообщали СМИ, издание со ссылкой на источники пишет, что у Кадырова действительно были и есть проблемы с почками, но он их решил, по крайней мере, на время. И начал готовить преемников – членов своей семьи поставил чуть ли не во всю вертикаль власти.

Официально у Рамзана Кадырова одна жена – Медни Кадырова, которая до 42 лет родила 14 детей. На самом деле, утверждается в расследовании, у главы Чечни есть целый гарем наложниц (не всегда совершеннолетних) и его дети были рождены как минимум от четырех женщин.

Темы: РосcияКадыров
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