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ЗМІ: Троє засуджених за шпигунство на користь Росії в Польщі уникли ув’язнення

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 22:05
ЗМІ: Троє засуджених за шпигунство на користь Росії в Польщі уникли ув’язнення
Ілюстративне фото - Getty Images

Троє учасників викритої польськими спецслужбами мережі, яка збирала дані та мала влаштовувати диверсії за вказівками розвідки Росії, досі не відбувають покарання, хоча були засуджені до позбавлення волі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську газету Rzeczpospolita

Деталі: Оголошуючи вироки трьом засудженим у справі про шпигунську мережу Росії, суд скасував їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як з’ясувала Rzeczpospolita, йдеться про Артура М., Ярослава Б. і Марію М.

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44-річний українець Ярослав Б. зник із "радарів" польських служб: суд видав ордер на примусовий привід для відбування покарання ще в січні, потім – у квітні й травні, але чоловік досі не почав відбувати покарання.

Артур М., якому на момент затримання виповнилося 16 років, мав відбувати покарання у виховній колонії, а 20-річна білоруска Марія М. подала заяву на умовно-дострокове звільнення, але до варшавського суду, який мав винести рішення, так і не з'явилася.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський заявив Rzeczpospolita, що 12 із 14 засуджених у справі відбувають покарання у в'язницях, ще одного мають привести наступного тижня.

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"Одна людина зі шпигунської мережі справді перебуває на волі і оголошена в розшук", – додав він, не уточнивши, про кого йдеться.

Шістнадцятьом фігурантам справи у листопаді 2023 року оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

У грудні Люблінський воєводський суд визнав 14 фігурантів – громадян Росії, Білорусі та України – винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання та засудив до різних термінів ув'язнення (максимум – шість років).

Теми: Польща
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