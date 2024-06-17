ЗМІ: Троє засуджених за шпигунство на користь Росії в Польщі уникли ув’язнення

Троє учасників викритої польськими спецслужбами мережі, яка збирала дані та мала влаштовувати диверсії за вказівками розвідки Росії, досі не відбувають покарання, хоча були засуджені до позбавлення волі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську газету Rzeczpospolita

Деталі: Оголошуючи вироки трьом засудженим у справі про шпигунську мережу Росії, суд скасував їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як з’ясувала Rzeczpospolita, йдеться про Артура М., Ярослава Б. і Марію М.

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44-річний українець Ярослав Б. зник із "радарів" польських служб: суд видав ордер на примусовий привід для відбування покарання ще в січні, потім – у квітні й травні, але чоловік досі не почав відбувати покарання.

Артур М., якому на момент затримання виповнилося 16 років, мав відбувати покарання у виховній колонії, а 20-річна білоруска Марія М. подала заяву на умовно-дострокове звільнення, але до варшавського суду, який мав винести рішення, так і не з'явилася.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський заявив Rzeczpospolita, що 12 із 14 засуджених у справі відбувають покарання у в'язницях, ще одного мають привести наступного тижня.

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"Одна людина зі шпигунської мережі справді перебуває на волі і оголошена в розшук", – додав він, не уточнивши, про кого йдеться.

Шістнадцятьом фігурантам справи у листопаді 2023 року оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

У грудні Люблінський воєводський суд визнав 14 фігурантів – громадян Росії, Білорусі та України – винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання та засудив до різних термінів ув'язнення (максимум – шість років).