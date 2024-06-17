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СМИ: Трое осужденных за шпионаж в пользу России в Польше избежали заключения

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 22:05
СМИ: Трое осужденных за шпионаж в пользу России в Польше избежали заключения
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Трое участников разоблаченной польскими спецслужбами сети, которая собирала данные и должна была устраивать диверсии по указаниям разведки России, до сих пор не отбывают наказание, хотя были приговорены к лишению свободы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita

Детали: Объявляя приговоры трем осужденным по делу о шпионской сети России, суд отменил им меру пресечения в виде содержания под стражей. Как выяснила Rzeczpospolita, речь идет об Артуре М., Ярославе Б. и Марии М.

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44-летний украинец Ярослав Б. исчез с "радаров" польских служб: суд выдал ордер на принудительный привод для отбывания наказания еще в январе, затем – в апреле и мае, но мужчина до сих пор не начал отбывать наказание.

Артур М., которому на момент задержания исполнилось 16 лет, должен был отбывать наказание в воспитательной колонии, а 20-летняя белоруска Мария М. подала заявление на условно-досрочное освобождение, но в варшавский суд, который должен был вынести решение, так и не появилась.

Представитель министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский заявил Rzeczpospolita, что 12 из 14 осужденных по делу отбывают наказание в тюрьмах, еще одного должны привести на следующей неделе.

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"Один человек из шпионской сети действительно находится на свободе и объявлен в розыск", – добавил он, не уточнив, о ком идет речь.

Шестнадцати фигурантам дела в ноябре 2023 года предъявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов с гуманитарной помощью для Украины, а также слежке за военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В декабре Люблинский воеводский суд признал 14 фигурантов – граждан России, Беларуси и Украины – виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки и приговорил к различным срокам заключения (максимум – шесть лет).

Темы: Польша
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