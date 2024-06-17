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Міноборони Канади заявило, що відправлення інструкторів в Україну не на часі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 22:36
Міноборони Канади заявило, що відправлення інструкторів в Україну не на часі
Канадський міністр оборони Білл Блер. Фото - Le Devoir

Канадський міністр оборони Білл Блер вважає, що для повернення військових інструкторів країн Заходу в Україну ще не склались сприятливі обставини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Коментуючи рішення зустрічі міністрів оборони країн НАТО, Блер зазначив, що країни Альянсу обговорили місію НАТО, яка передбачає посилення навчань українських військових.

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"Наразі, на мою думку, обставини для розгортання канадських інструкторів в Україні не є сприятливими. Я думаю, що наразі існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні", – додав він.

Канада вивезла своїх інструкторів із України перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Наразі вони ведуть роботу у Великій Британії та Польщі.

Як відомо, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

У середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Читайте також: Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.

Теми: Канададопомога Україні
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