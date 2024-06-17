Минобороны Канады заявило, что отправка инструкторов в Украину не ко времени
Канадский министр обороны Билл Блэр считает, что для возвращения военных инструкторов стран Запада в Украину еще не сложились благоприятные обстоятельства.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters
Детали: Комментируя решение встречи министров обороны стран НАТО, Блэр отметил, что страны Альянса обсудили миссию НАТО, которая предусматривает усиление учений украинских военных.
"Сейчас, по моему мнению, обстоятельства для развертывания канадских инструкторов в Украине не являются благоприятными. Я думаю, что сейчас существует вполне понятное беспокойство относительно расширения тренировочной миссии в Украине", – добавил он.
Канада вывезла своих инструкторов из Украины перед полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года. Сейчас они ведут работу в Великобритании и Польше.
Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.
В середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.
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