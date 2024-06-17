НАБУ і САП викрили експосадовця МВС у закупівлях за завищеними цінами на 16 млн гривень

Національне антикорупційне бюро 17 червня повідомило про підозру в розкраданні майна колишньому керівнику державної установи Міністерства внутрішніх справ та ще двом особам.

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: За даними НАБУ, у 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ спільно з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 мільйонів гривень.

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Дослівно НАБУ: "Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 мільйона гривень збитків".

Деталі: Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнює, що йдеться про колишнього керівника державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України". Його ім’я не називають.

НАБУ додає, що директорку підприємства затримали, Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту із заставою в 3 мільйони гривень.