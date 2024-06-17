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НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника МВД в закупках по завышенным ценам на 16 млн гривен

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 23:00
НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника МВД в закупках по завышенным ценам на 16 млн гривен
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Национальное антикоррупционное бюро 17 июня сообщило о подозрении в хищении имущества бывшему руководителю государственного учреждения Министерства внутренних дел и еще двум лицам.

Источник: НАБУ, САП

Детали: По данным НАБУ, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел совместно с собственником и директором частного предприятия обеспечил заключение договора на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 миллионов гривен.

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Дословно НАБУ: "Это оборудование предприятие закупило через фирмы-прокладки у производителя по рыночным ценам и поставило заказчику по цене, искусственно увеличенной почти втрое. В результате реализации схемы государству причинено 16,6 миллиона гривен убытков".

Детали: Специализированная антикоррупционная прокуратура уточняет, что речь идет о бывшем руководителе государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины". Его имя не называют.

НАБУ добавляет, что директор предприятия задержали, Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с залогом в 3 миллиона гривен.

Темы: НАБУкоррупцияМВД
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