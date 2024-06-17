Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Білий дім занепокоєний поглибленням відносин між Росією та КНДР

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 23:20
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин між Росією та КНДР
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Володимира Путіна до Пхеньяна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Кірбі 17 червня

Деталі: Представник Білого дому нагадав, що про можливість поїздки Путіна в КНДР говорили одразу після так званих виборів президента в Росії, тож оголошення Кремля не здивувало США.

Реклама:

"Нас не непокоїть поїздка. Але ми занепокоєні поглибленням відносин між цими двома країнами", – констатував він.

Кірбі зазначив, що можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні з огляду на те, що Росія використовує північнокорейську зброю, а ще можуть "відбутись певні обопільні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на Корейському півострові".

"Ми ще не бачили обставин (цих кроків. – Ред.) і точно не бачили їхнього втілення, але будемо за цим уважно стежити", – підсумував посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Теми: СШАПутінКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
США
У США вийде книжка жіночих свідчень про війну, зібраних Вікторією Амеліною
ICAN: У 2023 році ядерні держави витратили $91,4 млрд на модернізацію свого арсеналу 
У використанні доходів від заморожених активів РФ немає правових протиріч – Мінфін США
Останні новини
22:21
У російській Саваслейці втретє за вечір злетів МіГ-31К – оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: