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Белый дом обеспокоен углублением отношений между Россией и КНДР

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 23:20
Белый дом обеспокоен углублением отношений между Россией и КНДР
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото - Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США беспокоит углубление отношений России и Северной Кореи на фоне визита Владимира Путина в Пхеньян.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Кирби 17 июня

Детали: Представитель Белого дома напомнил, что о возможности поездки Путина в КНДР говорили сразу после так называемых выборов президента в России, поэтому объявление Кремля не удивило США.

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"Нас не беспокоит поездка. Но мы обеспокоены углублением отношений между этими двумя странами", – констатировал он.

Кирби отметил, что возможные договоренности между Москвой и Пхеньяном будут иметь влияние на ситуацию в Украине, учитывая то, что Россия использует северокорейское оружие, а еще могут "состояться определенные обоюдные шаги, которые повлияют на ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове".

"Мы еще не видели обстоятельств (этих шагов. – Ред.) и точно не видели их воплощения, но будем за этим внимательно следить", – подытожил чиновник.

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Путин, как объявил ранее Кремль, отправится в КНДР с визитом 18-19 июня.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов.

Темы: СШАПутинКНДР
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