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На Львівщині побили працівника ТЦК: у нього черепно-мозкова травма

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 23:54
На Львівщині побили працівника ТЦК: у нього черепно-мозкова травма
фото ілюстративне

У місті Яворів Львівської області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання службових обов’язків вдарили важким тупим предметом по голові.

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП

Деталі: В установі розповіли, що працівник військкомату, на якого скоїли напад, брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року, але після того, як отримав поранення, його перевили до служби в районному ТЦК на Львівщині.

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Дослівно: "17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні".

Деталі: Нападника знайшли та затримали.

Теми: ЛьвівщинаТЦКмобілізація
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