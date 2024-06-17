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На Львовщине избили работника ТЦК: у него черепно-мозговая травма

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 23:54
На Львовщине избили работника ТЦК: у него черепно-мозговая травма
фото иллюстративное

В городе Яворов Львовской области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки при исполнении служебных обязанностей ударили тяжелым тупым предметом по голове.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП

Детали: В учреждении рассказали, что работник военкомата, на которого совершили нападение, принимал участие в боевых действиях Николаевской области в марте 2022 года, но после того, как получил ранения, его перевели на службу в районном ТЦК Львовской области.

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Дословно: "17 июня 2024 года он, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако на одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове. Юрия доставили в местную больницу".

Детали: Нападавшего нашли и задержали.

Темы: ЛьвовщинаТЦКмобилизация
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