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На Київщині чоловік кинув гранату біля магазину: поранив себе і перехожу

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 00:26
На Київщині чоловік кинув гранату біля магазину: поранив себе і перехожу
затриманий, фото поліції

У Сквирській громаді на Київщині чоловік кинув гранату на вулиці, постраждав він сам та місцева жителька.

Джерело: поліція Київської області

 

Дослівно: "У Сквирській громаді чоловік вийшов з місцевого магазину та кинув гранату. Через спричинений вибух травмувалась перехожа та сам зловмисник. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

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Про подію до поліції повідомила свідок… Оперативники в той же вечір затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання".

Деталі: Правоохоронці дізналися, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача на початку квітня цього року, забрав її собі та незаконно зберігав у себе вдома.

Зазначається, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.

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Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Поліція не уточнює, коли саме трапилася подія.

Теми: Київська областьвибух
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