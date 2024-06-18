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На Киевщине мужчина бросил гранату возле магазина: ранил себя и прохожую

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 00:26
На Киевщине мужчина бросил гранату возле магазина: ранил себя и прохожую
задержанный, фото полиции

В Сквирской общине Киевской области мужчина бросил гранату на улице, пострадал он сам и местная жительница.

Источник: полиция Киевской области

 

Дословно: "В Сквирской общине мужчина вышел из местного магазина и бросил гранату. Из-за вызванного взрыва травмировалась прохожая и сам злоумышленник. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

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О происшествии в полицию сообщила свидетель... Оперативники в тот же вечер задержали 32-летнего правонарушителя по его месту жительства".

Детали: Правоохранители узнали, что гранату злоумышленник нашел в селе с помощью металлоискателя в начале апреля этого года, забрал ее себе и незаконно хранил у себя дома.

Отмечается, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом за избиение знакомой и хранение холодного оружия.

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Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Полиция не уточняет, когда именно произошло событие.

Темы: Киевская областьвзрыв
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