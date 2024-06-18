Обстріли Донеччини: у Званівці загинув чоловік, у Часовому Яру поранено жінку

Внаслідок російських обстрілів у понеділок на Донеччині загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Суспільне Донбас"

Пряма мова: "Сьогодні о 12:00 війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки отримала поранення жінка 57 років. Її ушпиталили з черепно-мозковою травмою, переломом та забоєм. Також пошкоджено домоволодіння".

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Деталі: Також за даними речниці, о 16:00 російська армія завдала удару, попередньо керованою авіабомбою, по селу Званівка Бахмутського району. Від удару загинув 41-річний чоловік.

За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.