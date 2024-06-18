Обстрелы Донетчины: в Звановке погиб мужчина, в Часовом Яру ранена женщина

В результате российских обстрелов в понедельник в Донецкой области погиб один человек, еще один получил ранения.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Суспільне Донбас"

Прямая речь: "Сегодня в 12:00 войска РФ обстреляли, вероятно, из артиллерии Часов Яр. В результате вражеской атаки получила ранения женщина 57 лет. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом и ушибом. Также повреждено домовладение".

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Детали: Также по данным пресс-секретаря, в 16:00 российская армия нанесла удар, предварительно управляемой авиабомбой, по селу Звановка Бахмутского района. От удара погиб 41-летний мужчина.

По указанным фактам начато досудебные расследования по ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.