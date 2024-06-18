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Росіяни запускали по Україні "Шахеди"

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 03:59
Росіяни запускали по Україні Шахеди
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У Дніпропетровській і Запорізькій областях у ніч на вівторок було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 1:43 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА (імовірно "Shahed") через Дніпропетровщину.

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О 2:05 вони попередили також про групу ворожих безпілотників у Запорізькій області.

Станом на 2:52: Із Дніпропетровщини БпЛА рухається в напрямку Запоріжжя, а з Запорізької області – в північному напрямку.

О 3:52 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Теми: безпілотники
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