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Россияне запускали по Украине "Шахеды"

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 03:59
Россияне запускали по Украине Шахеды
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В Днепропетровской и Запорожской областях в ночь на вторник было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 1:43 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА (предположительно "Shahed") через Днепропетровскую область.

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В 2:05 они предупредили также о группе вражеских беспилотников в Запорожской области.

По состоянию на 2:52: С Днепропетровщины БпЛА движется в направлении Запорожья, а из Запорожской области - в северном направлении.

В 3:52 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА по областям.

Темы: беспилотники
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