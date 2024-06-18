Россияне запускали по Украине "Шахеды"
Вторник, 18 июня 2024, 03:59
В Днепропетровской и Запорожской областях в ночь на вторник было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 1:43 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА (предположительно "Shahed") через Днепропетровскую область.
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В 2:05 они предупредили также о группе вражеских беспилотников в Запорожской области.
По состоянию на 2:52: С Днепропетровщины БпЛА движется в направлении Запорожья, а из Запорожской области - в северном направлении.
В 3:52 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА по областям.