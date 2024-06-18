Столтенберг на зустрічі з Байденом розповів про рекордні оборонні видатки членів НАТО

Столтенберг під час зустрічі з Байденом, фото з сайту НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що в 2024 році оборонні видатки європейських членів Альянсу і Канади зростуть на 18%, а 23 члени Альянсу цього року витратять на оборону 2% ВВП або більше.

Джерело: Столтенберг під час зустрічі з Байденом у Білому домі, повідомляє сайт НАТО, сайт Білого дому

Пряма мова Столтенберга: "Сьогодні ми можемо оприлюднити нові цифри щодо оборонних витрат. Вони показують, що в Європі і Канаді члени Альянсу цього року збільшують оборонні видатки на 18%. Це найбільше зростання за останні десятиріччя.

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А 23 члени Альянсу цього року витратять на оборону 2% ВВП або більше. Це більш ніж удвічі більше (країн – ред.), ніж чотири роки тому, і демонструє, що європейські члени Альянсу і Канада справді активізуються і беруть на себе свою частку спільної відповідальності за захист усіх нас в Альянсі НАТО".

Деталі: Генсек НАТО також подякував Байдену за "сильне лідерство щодо України" і привітав підписання двосторонньої безпекової угоди між США та Україною.

"Європейські члени Альянсу також посилюють військову підтримку України. І я очікую, що коли ми зустрінемось тут наступного місяця (на саміті НАТО – ред.), ми домовимось про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні безпекової допомоги і тренувань, а також про те, що члени Альянсу погодяться посилити фінансову і військову підтримку України", - сказав він, додавши, що "це зменшить навантаження на Сполучені Штати".

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Столтенберг наголосив, що чим сильнішою буде підтримка союзниками України, "тим швидше ця війна може закінчитися, тому що тим швидше президент Путін (правитель РФ Володимир Путін – ред.) зрозуміє, що він не зможе нас перечекати".

У свою чергу, Байден "привітав кроки союзників по НАТО на підтримку України", повідомляє сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден і Столтенберг "обговорили значний прогрес у сфері оборонних видатків, в тому числі те, що рекордні 23 члени Альянсу досягнуть встановленого в НАТО двовідсоткового порогу видатків, що є більш ніж двократним збільшенням з часу вступу на посаду президента Байдена".

Столтенберг перебуває з тижневим візитом у Північній Америці. У вівторок він зустрінеться з державним секретарем Ентоні Блінкеном і проведе зустріч із сенаторами. У середу Столтенберг вирушить до Оттави, де зустрінеться з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо. У четвер він повернеться до Вашингтона, де зустрінеться з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і членами Конгресу США.

Що передувало: Раніше в понеділок під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні Столтенберг повідомив, що цього року понад 20 держав-членів НАТО витратять щонайменше 2% ВВП на оборону.