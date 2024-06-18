Столтенберг на встрече с Байденом рассказал о рекордных оборонных расходах членов НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что в 2024 году оборонные расходы европейских членов Альянса и Канады вырастут на 18%, а 23 члена Альянса в этом году потратят на оборону 2% ВВП или больше.

Источник: Столтенберг во время встречи с Байденом в Белом доме, сообщает сайт НАТО, сайт Белого дома

Прямая речь Столтенберга: "Сегодня мы можем обнародовать новые цифры по оборонным расходам. Они показывают, что в Европе и Канаде члены Альянса в этом году увеличивают оборонные расходы на 18%. Это самый большой рост за последние десятилетия.

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А 23 члена Альянса в этом году потратят на оборону 2% ВВП или больше. Это более чем вдвое больше (стран – ред.), чем четыре года назад, и демонстрирует, что европейские члены Альянса и Канада действительно активизируются и берут на себя свою долю общей ответственности за защиту всех нас в Альянсе НАТО".

Детали: Генсек НАТО также поблагодарил Байдена за "сильное лидерство в отношении Украины" и приветствовал подписание двустороннего соглашения по безопасности между США и Украиной.

"Европейские члены Альянса также усиливают военную поддержку Украины. И я ожидаю, что когда мы встретимся здесь в следующем месяце (на саммите НАТО – ред.), мы договоримся о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении помощи по безопасности и тренировок, а также о том, что члены Альянса согласятся усилить финансовую и военную поддержку Украины", - сказал он, добавив, что "это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты".

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Столтенберг подчеркнул, что чем сильнее будет поддержка союзниками Украины, "тем быстрее эта война может закончиться, потому что тем быстрее президент Путин (правитель РФ Владимир Путин – ред.) поймет, что он не сможет нас переждать".

В свою очередь, Байден "приветствовал шаги союзников по НАТО в поддержку Украины", сообщает сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден и Столтенберг "обсудили значительный прогресс в сфере оборонных расходов, в том числе то, что рекордные 23 члена Альянса достигнут установленного в НАТО двухпроцентного порога расходов, что является более чем двукратным увеличением со времени вступления в должность президента Байдена".

Столтенберг находится с недельным визитом в Северной Америке. Во вторник он встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном и проведет встречу с сенаторами. В среду Столтенберг отправится в Оттаву, где встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В четверг он вернется в Вашингтон, где встретится с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и членами Конгресса США.

Что предшествовало: Ранее в понедельник во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне Столтенберг сообщил, что в этом году более 20 государств-членов НАТО потратят не менее 2% ВВП на оборону.