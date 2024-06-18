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Банківський форум

Лідери ЄС на зустрічі не домовилися щодо керівних посад – Politico

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 03:48
Лідери ЄС на зустрічі не домовилися щодо керівних посад – Politico
ілюстративне фото Getty Images

Лідери Європейського Союзу на зустрічі у понеділок ввечері не змогли домовитися про кандидатури на головні посади у Євросоюзі, зокрема про другий термін президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Джерело: Politico з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС

Деталі: Як повідомили виданню три дипломати ЄС, лідери Євросоюзу в понеділок увечері не підтримали Урсулу фон дер Ляєн на наступний термін на посаді президента Європейської комісії, незважаючи на запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до домовленості.

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"Великі надії на угоду щодо вищих посад розвіялися, коли глави держав та урядів посперечалися щодо кадрових призначень", - пише видання.

"Сьогодні немає ніякої домовленості", - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель журналістам пізно ввечері в понеділок після вечері лідерів.

Європейський дипломат на умовах анонімності розповів, що, хоча учасники переговорів погодили три прізвища, лідери продовжать обговорення пізніше, ймовірно, на наступній зустрічі 27-28 червня.

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Видання пише, що після європейських виборів швидко сформувався консенсус щодо обрання німкені фон дер Ляєн на другий термін на посаду голови Європейської комісії, португальця Антоніу Кости - на посаду голови Європейської ради, Роберти Метсоли (Мальта) - на посаду голови Європейського парламенту та Кайї Каллас (Естонія) - на посаду голови зовнішньополітичного відомства.

Останніми тижнями низка європейських лідерів наголошували на необхідності спадкоємності з огляду на війну Росії в Україні та потенційне повернення колишнього президента США Дональда Трампа.

Дослівно: "Але надії на швидку угоду випарувалися в понеділок увечері, коли Європейська народна партія, яка перемогла на виборах до Європарламенту, зажадала більше поступок і більше повноважень серед вищих посадових осіб. Як і очікувалося, ЄНП хотіла перепризначити фон дер Ляєн і Метсолу, які належать до політичної родини. Крім того, ЄНП запропонувала соціалістам розділити термін повноважень президента Європейської ради на два 2,5-річні періоди – і ЄНП отримала б один з них. Це, в свою чергу, розлютило соціалістів і демократів (S&D), які сподівалися отримати цю посаду для Кости. І незабаром після того, як переговори зайшли в глухий кут, почався пошук винних".

Більше деталей: "Частково це була зарозумілість ЄНП. Просячи мандат лише на 2,5 роки, вона створила величезну проблему сприйняття [соціалістів], які опинилися б у скрутному становищі. ЄНП зіграла не найкращим чином. Це буде важко вирішити", - сказав один з посадовців ЄС.

Він додав, що Мішель не допомагав у дискусіях. "Замість того, щоб допомогти знайти угоду, він продовжував піднімати інші питання", - сказав чиновник.

Ще однією причиною провалу переговорів стало те, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні була незадоволена спробами інших лідерів ЄС відсторонити її від переговорів, повідомили кілька дипломатів ЄС.

За словами одного з посадовців, Мелоні "оскаржила тип підходу до дискусії", вона почала "з припущення, що сьогоднішня неформальна зустріч повинна була стати моментом для обговорення того, що робити у світлі сигналів з європейських виборів, а потім, з цієї відправної точки, почати дискусію про імена на вищі посади, а не навпаки".

Зазначається, що лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо лідерів блоку до голосування в Європарламенті щодо наступного президента Єврокомісії, запланованого на середину липня.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що лідери ЄС мали зустрітися ввечері 17 червня, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у Євросоюзі після євровиборів.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".

Теми: ЄС
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