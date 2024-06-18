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Лидеры ЕС на встрече не договорились о руководящих должностях – Politico

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 03:48
Лидеры ЕС на встрече не договорились о руководящих должностях – Politico
иллюстративное фото Getty Images

Лидеры Европейского Союза на встрече в понедельник вечером не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в Евросоюзе, в частности о втором сроке президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС

Детали: Как сообщили изданию три дипломата ЕС, лидеры Евросоюза в понедельник вечером не поддержали Урсулу фон дер Ляйен на следующий срок на посту президента Европейской комиссии, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они приближаются к договоренности.

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"Большие надежды на соглашение по высшим должностям развеялись, когда главы государств и правительств поспорили относительно кадровых назначений", - пишет издание.

"Сегодня нет никакой договоренности", - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель журналистам поздно вечером в понедельник после ужина лидеров.

Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, что, хотя участники переговоров согласовали три фамилии, лидеры продолжат обсуждение позже, вероятно, на следующей встрече 27-28 июня.

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Издание пишет, что после европейских выборов быстро сформировался консенсус относительно избрания немки фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии, португальца Антониу Косты – на должность председателя Европейского совета, Роберты Метсолы (Мальта) – на должность председателя Европейского парламента и Кайи Каллас (Эстония) – на должность главы внешнеполитического ведомства.

В последние недели ряд европейских лидеров подчеркивали необходимость преемственности, учитывая войну России в Украине и потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа.

Дословно: "Но надежды на скорую договоренность испарились в понедельник вечером, когда Европейская народная партия, победившая на выборах в Европарламент, потребовала больше уступок и больше полномочий среди высших должностных лиц. Как и ожидалось, ЕНП хотела переназначить фон дер Ляйен и Метсолу, которые принадлежат к политической семье. Кроме того, ЕНП предложила социалистам разделить срок полномочий президента Европейского совета на два 2,5-летних периода – и ЕНП получила бы один из них. Это, в свою очередь, разозлило социалистов и демократов (S&D), которые надеялись получить эту должность для Косты. И вскоре после того, как переговоры зашли в тупик, начался поиск виновных".

Больше деталей: "Частично это было высокомерие ЕНП. Прося мандат только на 2,5 года, она создала огромную проблему восприятия [социалистов], которые оказались бы в затруднительном положении. ЕНП сыграла не лучшим образом. Это будет трудно решить", - сказал один из чиновников ЕС.

Он добавил, что Мишель не помогал в дискуссиях. "Вместо того, чтобы помочь найти соглашение, он продолжал поднимать другие вопросы", - сказал чиновник.

Еще одной причиной провала переговоров стало то, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони была недовольна попытками других лидеров ЕС отстранить ее от переговоров, сообщили несколько дипломатов ЕС.

По словам одного из чиновников, Мелони "обжаловала тип подхода к дискуссии", она начала "с предположения, что сегодняшняя неформальная встреча должна была стать моментом для обсуждения того, что делать в свете сигналов с европейских выборов, а затем, с этой отправной точки, начать дискуссию об именах на высшие должности, а не наоборот".

Отмечается, что лидеры ЕС вновь соберутся в Брюсселе 27-28 июня, надеясь достичь согласия относительно лидеров блока до голосования в Европарламенте по следующему президенту Еврокомиссии, запланированного на середину июля.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что 17 июня лидеры ЕС должны были собраться на закрытый ужин, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после прошедших ранее в июне евровыборов.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".

Темы: ЕС
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