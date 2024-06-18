Десятки військових із КНДР перетнули межу з Південною Кореєю: лунали постріли

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Зазначається, що близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, у вівторок знову ненадовго перейшли на територію Південної Кореї, а потім повернулися на свій бік після попереджувальних пострілів з боку Південної Кореї.

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Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, після чого не спостерігалося ніякої незвичайної активності.

Представник Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

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Порушення кордону сталося на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

"Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон", - йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.