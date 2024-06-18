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Десятки военных из КНДР пересекли границу с Южной Кореей: раздавались выстрелы

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 06:34
Десятки военных из КНДР пересекли границу с Южной Кореей: раздавались выстрелы
Южная Корея на границе с КНДР, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как десятки военных КНДР ненадолго перешли на территорию Южной Кореи.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Отмечается, что около 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне, во вторник снова ненадолго перешли на территорию Южной Кореи, а затем вернулись на свою сторону после предупредительных выстрелов со стороны Южной Кореи.

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Это стало вторым нарушением границы со стороны Северной Кореи менее чем за две недели после аналогичного инцидента 9 июня.

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы, после чего не наблюдалось никакой необычной активности.

Представитель Объединенного комитета заявил, что инцидент, похоже, был случайным.

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Нарушение границы произошло на фоне того, что с апреля Северная Корея развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, возведение стен и строительство дорог для военных операций.

"Эти действия, как представляется, являются мерами для усиления внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями и предотвращения их попыток пересечь границу", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Темы: Южная КореяКНДР
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