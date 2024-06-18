Вибори генсека НАТО: фаворит поговорив з Орбаном і "обережно оптимістичний"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном у вівторок заявив, що він "з обережним оптимізмом" сподівається на подолання опозиції Угорщини, яка виступає проти того, щоб він став наступним главою НАТО.

Джерело: "Європейська правда", Рютте в коментарі журналістам після зустрічі з Орбаном на полях неформального саміту ЄС у Брюсселі, AFP

Деталі: Рютте є явним фаворитом на посаду генсека Альянсу, коли цього року закінчиться термін повноважень нинішнього секретаря Єнса Столтенберга. Рютте заручився підтримкою більшості держав НАТО.

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Але йому довелось докладати чимало зусиль, щоб здобути прихильність Віктора Орбана.

"Я з обережним оптимізмом дивлюся на Угорщину", – сказав Рютте журналістам після зустрічі з Орбаном.

Цього місяця Орбан заявив, що може відмовитися від своїх заперечень, якщо Рютте вибачиться за його критику угорського уряду і дозволить Угорщині не брати участь у планах НАТО щодо збільшення допомоги Україні.

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Рютте сказав, що Орбан "не просив вибачень, і я сказав, що, очевидно, я взяв до уваги те, що сталося в Угорщині з точки зору реакції суспільства на те, що я сказав пару років тому".

"Ми залишили все як є, взявши до відома і дуже уважно дивлячись у майбутнє, і він не попросив жодних вибачень", – сказав Рютте, додавши, що він напише лист Орбану, в якому підсумує їхні переговори.

Між тим, за даними двох джерел Financial Times, на переговорах Рютте пообіцяв Орбану, що під час його перебування на посаді Угорщина матиме право відмовитися від участі в заходах НАТО на підтримку України, які відбуватимуться за межами території країн-членів Альянсу.

"Прем'єр-міністр Рютте письмово підтвердить прем'єр-міністру Орбану те, що вони обговорили. Це була хороша і відкрита розмова, і обидва погодилися зосередитися на майбутньому", – зазначив речник Рютте виданню.

Зі свого боку, Орбан заявив, що Рютте може отримати його підтримку, якщо погодиться дотримуватися угоди, яку Столтенберг уклав минулого тижня в Будапешті, щоб надати Угорщині право відмовитися від планів НАТО щодо допомоги Україні.

Провідні держави НАТО на чолі зі Сполученими Штатами наполягають на тому, щоб до саміту у Вашингтоні наступного місяця досягти домовленості про нового генсека Альянсу.