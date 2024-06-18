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Выборы генсека НАТО: фаворит поговорил с Орбаном и "осторожно оптимистичен"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 18 июня 2024, 09:43
Выборы генсека НАТО: фаворит поговорил с Орбаном и осторожно оптимистичен
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА НИДЕРЛАНДОВ МАРК РЮТТЕ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном во вторник заявил, что он "с осторожным оптимизмом" надеется на преодоление оппозиции Венгрии, которая выступает против того, чтобы он стал следующим главой НАТО.

Источник: "Европейская правда", Рютте в комментарии журналистам после встречи с Орбаном на полях неформального саммита ЕС в Брюсселе, AFP

Детали: Рютте является явным фаворитом на должность генсека Альянса, когда в этом году закончится срок полномочий нынешнего секретаря Йенса Столтенберга. Рютте заручился поддержкой большинства государств НАТО.

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Но ему пришлось прилагать немало усилий, чтобы получить благосклонность Виктора Орбана.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на Венгрию", – сказал Рютте журналистам после встречи с Орбаном.

В этом месяце Орбан заявил, что может отказаться от своих возражений, если Рютте извинится за его критику венгерского правительства и позволит Венгрии не участвовать в планах НАТО по увеличению помощи Украине.

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Рютте сказал, что Орбан "не просил извинений, и я сказал, что, очевидно, я принял во внимание то, что произошло в Венгрии с точки зрения реакции общества на то, что я сказал пару лет назад".

"Мы оставили все как есть, приняв к сведению и очень внимательно глядя в будущее, и он не попросил никаких извинений", – сказал Рютте, добавив, что он напишет письмо Орбану, в котором подытожит их переговоры.

Между тем, по данным двух источников Financial Times, на переговорах Рютте пообещал Орбану, что во время его пребывания в должности Венгрия будет иметь право отказаться от участия в мероприятиях НАТО в поддержку Украины, которые будут проходить за пределами территории стран-членов Альянса.

"Премьер-министр Рютте письменно подтвердит премьер-министру Орбану то, что они обсудили. Это был хороший и открытый разговор, и оба согласились сосредоточиться на будущем", – отметил представитель Рютте изданию.

Со своей стороны, Орбан заявил, что Рютте может получить его поддержку, если согласится соблюдать соглашение, которое Столтенберг заключил на прошлой неделе в Будапеште, чтобы предоставить Венгрии право отказаться от планов НАТО по помощи Украине.

Ведущие государства НАТО во главе с Соединенными Штатами настаивают на том, чтобы до саммита в Вашингтоне в следующем месяце достичь договоренности о новом генсеке Альянса.

Темы: ОрбанВенгрияНАТОвиборы
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