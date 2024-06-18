Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами

Громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання в Угорщині навіть з протермінованим паспортом, поки в країні триває надзвичайний стан через війну в Україні і протягом пів року після його завершення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на указ угорського уряду

Деталі: Згідно указом від 14 червня, посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.

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Таким чином при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано – у тому числі протягом 6 місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Водночас ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

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