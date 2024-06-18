Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами
Граждане Украины смогут получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за войны в Украине и в течение полугода после его завершения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ венгерского правительства
Детали: Согласно указу от 14 июня, удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.
Таким образом при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который потерял действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдан − в том числе в течение 6 месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.
В то же время эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.
Предыстория:
- Впервые чрезвычайное положение в Венгрии объявили 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, оно с незначительными изменениями действовало до июня 2022 года.
- Но в мае 2022-го венгерское правительство инициировало объявление режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине и с тех пор его регулярно продлевали. Последний раз − в апреле этого года.