Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами

Граждане Украины смогут получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за войны в Украине и в течение полугода после его завершения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ венгерского правительства

Детали: Согласно указу от 14 июня, удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

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Таким образом при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который потерял действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдан − в том числе в течение 6 месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

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