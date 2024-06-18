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Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 18 июня 2024, 10:39
Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами
Фото иллюстративное с pixabay.com

Граждане Украины смогут получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за войны в Украине и в течение полугода после его завершения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ венгерского правительства

Детали: Согласно указу от 14 июня, удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

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Таким образом при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который потерял действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдан − в том числе в течение 6 месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Впервые чрезвычайное положение в Венгрии объявили 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, оно с незначительными изменениями действовало до июня 2022 года.
  • Но в мае 2022-го венгерское правительство инициировало объявление режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине и с тех пор его регулярно продлевали. Последний раз − в апреле этого года. 

Темы: Венгрияукраинцыбеженцы
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