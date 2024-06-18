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Столтенберг пояснив заяву щодо ядерної зброї НАТО: йдеться про модернізацію, а не збільшення

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 18 червня 2024, 12:38
Столтенберг пояснив заяву щодо ядерної зброї НАТО: йдеться про модернізацію, а не збільшення
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уточнив свої слова про те, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу з боку РФ та Китаю. Каже, що йшлося про модернізацію озброєння, а не збільшення кількості.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні

Деталі: Столтенберг зазначив, що НАТО вже десятиліттями має ядерні сили стримування, і в "цьому немає нічого нового".

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"Те, що ми модернізуємо ці сили ядерного стримування, також не є новиною. Ми замінюємо старі літаки, застарілі літаки, на нові літаки п'ятого покоління, а США модернізують розгорнуті ними озброєння. Так що в цьому немає нічого нового", – сказав генсек Альянсу.

Він зауважив, що модернізація ядерних сил стримування НАТО триває вже деякий час, і "ми про це прозоро заявляємо, про це повідомлялося протягом багатьох років".

Столтенберг підкреслив, що НАТО не планує збільшувати кількість ядерних озброєнь. "Це модернізація ядерного стримування, яку ми маємо вже багато років. У цьому немає нічого нового, і ми вже давно про це говорили", – додав він ще раз.

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Речниця НАТО Фара Дахлалла також заявила, що в ядерній політиці Альянсу не відбулося жодних значних змін, і він прагне забезпечити "безпечне, надійне й ефективне" ядерне стримування.

Нагадаємо: Днями Столтенберг заявив, що у НАТО проводять консультації стосовно зміни у боєготовності ракет із ядерними боєголовками.

Генсек НАТО вказав, що "світ, в якому РФ, Китай та КНДР мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним".

Теми: НАТОядерна зброя
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