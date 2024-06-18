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Столтенберг объяснил заявление о ядерному оружию НАТО: речь идет о модернизации, а не увеличении

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 18 июня 2024, 12:38
Столтенберг объяснил заявление о ядерному оружию НАТО: речь идет о модернизации, а не увеличении
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил свои слова о том, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая. Говорит, что речь шла о модернизации вооружения, а не об увеличении количества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне

Детали: Столтенберг отметил, что НАТО уже десятилетиями имеет ядерные силы сдерживания, и в "этом нет ничего нового".

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"То, что мы модернизируем эти силы ядерного сдерживания, также не является новостью. Мы заменяем старые самолеты, устаревшие самолеты, на новые самолеты пятого поколения, а США модернизируют развернутые ими вооружения. Так что в этом нет ничего нового", – сказал генсек Альянса.

Он отметил, что модернизация ядерных сил сдерживания НАТО продолжается уже некоторое время, и "мы об этом прозрачно заявляем, об этом сообщалось в течение многих лет".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует увеличивать количество ядерных вооружений. "Это модернизация ядерного сдерживания, которую мы имеем уже много лет. В этом нет ничего нового, и мы уже давно об этом говорили", – добавил он еще раз.

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Напомним: Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла также заявила, что в ядерной политике Альянса не произошло никаких значительных изменений, и он стремится обеспечить "безопасное, надежное и эффективное" ядерное сдерживание.

На днях Столтенберг заявил, что в НАТО проводят консультацииотносительно изменения в боеготовности ракет с ядерными боеголовками.

Генсек НАТО указал, что "мир, в котором РФ, Китай и КНДР имеют ядерное оружие, а НАТО – нет, более опасен".

Темы: НАТОядерное оружие
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