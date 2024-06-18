В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни
Мінветеранів запустило е-Карта послуг в громадах для ветеранів війни, де можна знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.
Джерело: Мінветеранів
Дослівно: "На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.
Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:
- місцем надання послуг у областях та громадах;
- типами послуг;
- їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання".
Деталі: У міністерстві повідомили, що на порталі представлені різні послуги для ветеранів: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.
Наразі на порталі визначено 7542 послуг.
В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, що е-Карта – це інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах.