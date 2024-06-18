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В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни

Альона Мазуренко Вівторок, 18 червня 2024, 12:55
В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни

Мінветеранів запустило е-Карта послуг в громадах для ветеранів війни, де можна знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації. 

Джерело: Мінветеранів

Дослівно: "На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.

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Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

  • місцем надання послуг у областях та громадах;
  • типами послуг;
  • їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання".

Деталі: У міністерстві повідомили, що на порталі представлені різні послуги для ветеранів: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Наразі на порталі визначено 7542 послуг.

ВІДЕО ДНЯ

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, що е-Карта – це інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах.

Теми: ветеранивійна
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