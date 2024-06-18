В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны
Минветеранов запустило е-Карту услуг в общинах для ветеранов войны, где можно найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации.
Источник: Минветеранов
Дословно: "На е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации.
Пользователи имеют возможность отфильтровать такую информацию по:
- месту предоставления услуг в областях и громадах;
- типам услуг;
- их описанию, категории получателей и условиям предоставления".
Детали: В министерстве сообщили, что на портале представлены различные услуги для ветеранов: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.
Сейчас на портале определено 7542 услуг.
И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, что е-Карта - это инструмент информирования о возможностях развития и помощи для ветеранов и ветеранок в их громадах.