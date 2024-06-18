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В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны

Алена МазуренкоВторник, 18 июня 2024, 12:55
В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны

Минветеранов запустило е-Карту услуг в общинах для ветеранов войны, где можно найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации.

Источник: Минветеранов

Дословно: "На е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации.

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Пользователи имеют возможность отфильтровать такую информацию по:

  • месту предоставления услуг в областях и громадах;
  • типам услуг;
  • их описанию, категории получателей и условиям предоставления".

Детали: В министерстве сообщили, что на портале представлены различные услуги для ветеранов: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

Сейчас на портале определено 7542 услуг.

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И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, что е-Карта - это инструмент информирования о возможностях развития и помощи для ветеранов и ветеранок в их громадах.

Темы: ветеранывойна
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