У Шевченківському районі Києва стріляли в казахського опозиціонера: нападника шукають

У Києві у Шевченківському районі невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині. Наразі правоохоронці вживають заходів, щоб затримати нападника.

Джерело: поліція Києва, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах, Київська міська прокуратура

Дослівно: "До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

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Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала".

Деталі: На місці події працюють всі служби.

Вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Джерело УП у правоохоронних органах уточнило, що стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

У прокуратурі повідомили, що розпочали досудове розслідування за (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України) через замах на умисне вбивство громадянина Казахстану.

Наразі 56-річний Садиков у важкому стані у лікарні.

Замах стався неподалік від будинку, де мешкає подружжя.

Довідка: Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів.

В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал Бәсе, де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році.

Восени 2023 року року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.