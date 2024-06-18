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В Шевченковском районе Киева стреляли в казахского оппозиционера: нападающего ищут

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 15:20
В Шевченковском районе Киева стреляли в казахского оппозиционера: нападающего ищут
фото: полиция Киева

В Киеве в Шевченковском районе неизвестный подошел к авто и выстрелил в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова, который находился в машине. Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы задержать нападавшего.

Источник: полиция Киева, осведомленный собеседник УП в правоохранительных органах, Киевская городская прокуратура

Дословно: "В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

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Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила".

Детали: На месте происшествия работают все службы.

Решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

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Обновлено: Источник УП в правоохранительных органах уточнил, что стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

В прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины) из-за покушения на умышленное убийство гражданина Казахстана.

Сейчас 56-летний Садыков в тяжелом состоянии в больнице.

Покушение произошло недалеко от дома, где живут супруги.

Справка: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам.

В Украине они получили статус беженцев и вели собственный Youtube-канал Бәсе, где подвергали критике власти Казахстана, олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

Темы: Киевполиция
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