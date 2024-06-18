ДБР: Син військкома з Вінниччини за $20 тисяч обіцяв оформити документи для виїзду за кордон

Працівники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького ТЦК, який обіцяв за 20 тисяч доларів оформити місцевому мешканцю пакет документів для виїзду за кордон.

Джерело: ДБР, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Кищука Василя та його батька – Кищука Валерія.

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Повідомляється, що син посадовця ТЦК обіцяв, що його батько за 20 тисяч доларів підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. Зловмисник пропонував подібну "послугу" й іншим військовозобов'язаним.

фото: ДБР

Правоохоронці затримали сина посадовця 14 червня під час отримання 15 тисяч доларів. Як зазначають у ДБР, раніше він уже встиг отримати від "клієнта" 5 тисяч доларів.

Зокрема, під час обшуків у нього виявили та вилучили пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті. Також обшуки провели проведені обшуки за місцем проживання в його батька.

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фото: ДБР

Наразі сину посадовця повідомлено про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.