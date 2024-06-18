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ДБР: Син військкома з Вінниччини за $20 тисяч обіцяв оформити документи для виїзду за кордон

Анастасія ПроцВівторок, 18 червня 2024, 13:36
ДБР: Син військкома з Вінниччини за $20 тисяч обіцяв оформити документи для виїзду за кордон
фото: ДБР

Працівники ДБР затримали сина начальника одного із відділень Вінницького ТЦК, який обіцяв за 20 тисяч доларів оформити місцевому мешканцю пакет документів для виїзду за кордон.

Джерело: ДБР, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Кищука Василя та його батька – Кищука Валерія.

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Повідомляється, що син посадовця ТЦК обіцяв, що його батько за 20 тисяч доларів підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. Зловмисник пропонував подібну "послугу" й іншим військовозобов'язаним. 

 
фото: ДБР

Правоохоронці затримали сина посадовця 14 червня під час отримання 15 тисяч доларів. Як зазначають у ДБР, раніше він уже встиг отримати від "клієнта" 5 тисяч доларів.

Зокрема, під час обшуків у нього виявили та вилучили пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті. Також обшуки провели проведені обшуки за місцем проживання в  його батька.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: ДБР

Наразі сину посадовця повідомлено про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Теми: Вінницька областьТЦКДБР
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