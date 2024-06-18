ГБР: Сын военкома из Винницкой области за $20 тысяч обещал оформить документы для выезда за границу

Работники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого ТЦК, который обещал за 20 тысяч долларов оформить местному жителю пакет документов для выезда за границу.

Источник: ГБР, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о Кищуке Василии и его отце – Кищуке Валерии.

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Сообщается, что сын чиновника ТЦК обещал, что его отец за 20 тысяч долларов подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины. Злоумышленник предлагал подобную "услугу" и другим военнообязанным.

фото: ДБР

Правоохранители задержали сына чиновника 14 июня во время получения 15 тысяч долларов. Как отмечают в ГБР, ранее он уже успел получить от "клиента" 5 тысяч долларов.

В частности, во время обысков у него обнаружили и изъяли пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные в разной валюте. Также обыски провели проведены обыски по месту жительства у его отца.

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фото: ДБР

Сейчас сыну чиновника сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн грн.