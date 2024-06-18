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ГБР: Сын военкома из Винницкой области за $20 тысяч обещал оформить документы для выезда за границу

Анастасия ПроцВторник, 18 июня 2024, 13:36
ГБР: Сын военкома из Винницкой области за $20 тысяч обещал оформить документы для выезда за границу
фото: ДБР

Работники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого ТЦК, который обещал за 20 тысяч долларов оформить местному жителю пакет документов для выезда за границу.

Источник: ГБР, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о Кищуке Василии и его отце – Кищуке Валерии.

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Сообщается, что сын чиновника ТЦК обещал, что его отец за 20 тысяч долларов подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины. Злоумышленник предлагал подобную "услугу" и другим военнообязанным.

 
фото: ДБР

Правоохранители задержали сына чиновника 14 июня во время получения 15 тысяч долларов. Как отмечают в ГБР, ранее он уже успел получить от "клиента" 5 тысяч долларов.

В частности, во время обысков у него обнаружили и изъяли пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные в разной валюте. Также обыски провели проведены обыски по месту жительства у его отца.

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фото: ДБР

Сейчас сыну чиновника сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн грн.

Темы: Винницкая областьТЦКГБР
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