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То спека, то похолодання та грози: синоптик дала прогноз на найближчі дні

Альона Мазуренко Вівторок, 18 червня 2024, 13:56
То спека, то похолодання та грози: синоптик дала прогноз на найближчі дні
фото: УП

У середу в Україні прогнозують спекотну погоду, а в четвер – похолодання та дощі з грозами.

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "В Україні 19-го червня протягом дня очікується +28+32 градуси, на півдні до +34 градусів.
Без дощів...

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А 20-го червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20+25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18+22 градусів".

Деталі: Синоптик повідомила, що у четвер зниження температури повітря супроводжуватиметься дощами та грозами.

 
погода 19 червня 

Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 19-го червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28+30 градусів, а 20-го червня через візит холодного атмосферного фронту в столиці посвіжіє до +20+23 градусів, передбачається короткочасний дощ із грозою.

У зв'язку з проходженням 20-го червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться. Синоптик попередила, про похолодання в четвер, окрім півдня та сходу.

 
погода 20 червня 

Теми: погодаУкраїна
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