То жара, то похолодание и грозы: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

В среду в Украине прогнозируют жаркую погоду, а в четверг – похолодание и дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "В Украине 19-го июня в течение дня ожидается +28+32 градуса, на юге до +34 градусов.

Без дождей...

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А 20-го июня в Украину приедет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20 +25 градусов, а в северных районах Черниговщины и Сумщины даже до +18 +22 градусов".

Детали: Синоптик сообщила, что в четверг снижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями и грозами.

погода 19 июня

Однако восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары.

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В Киеве 19-го июня ожидается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +28+30 градусов, а 20-го июня из-за визита холодного атмосферного фронта в столице посвежеет до +20+23 градусов, предполагается кратковременный дождь с грозой.

В связи с прохождением 20-го июня атмосферного фронта атмосферное давление снизится. Синоптик предупредила, о похолодании в четверг, кроме юга и востока.