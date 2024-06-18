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На Донеччині російські окупанти обезголовили бійця ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 15:46
На Донеччині російські окупанти обезголовили бійця ЗСУ
фото з ТГ Костіна

На Донеччині окупанти обезголовили військовослужбовця Збройних сил України, українські прокурори розпочали розслідування.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, генпрокурор Андрій Костін у соцмережі Х

Деталі: 17 червня 2024 року українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців Збройних сил України та обезголовлювати їх.

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Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, наголошують в ОГП.

У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців РФ до вчинення цього злочину.

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Пряма мова Костіна: "Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста".

Теми: воєнні злочинивійнаОфіс генпрокурора
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